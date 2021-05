Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen dürfen seit dem 20. April wieder Geschäfte öffnen. Ab dem 5. Mai soll auch der Unterricht an Schulen stufenweise ebenfalls aufgenommen werden. Fahrschulen dürfen jedoch weder Theorie noch Praxis lehren oder ihr Büro aufmachen.

Fahrschulautos sind in der Corona-Zeit zur Seltenheit geworden. Wenn überhaupt, sitzen die Fahrlehrer selbst am Steuer, nutzen das schöne Wetter zu einem Ausflug oder fahren in die Werkstatt. Denn nach wie vor verbietet der Gesetzgeber, dass Fahrlehrer unterrichten dürfen. Bei der ersten Überlegung erscheint dies sinnvoll, denn wie soll im engen Fahrschulauto der Sicherheitsabstand eingehalten werden? Dies aber sei ein veraltetes Bild, findet Fahrlehrer Jens Opp, der im Landkreis Kusel und Kaiserslautern Schulen betreibt.

„Schulungsräume für den Theorieunterricht können groß genug sein, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Auch beim Praxisunterricht könnten Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Wir dürfen jedoch noch nicht einmal unsere Büros öffnen, um Lehrmaterial zu verkaufen oder Anmeldungen entgegenzunehmen.“ Opp betont: Er gönne es jedem, der seit dem 20. April wieder das Geschäft aufmachen könne. Er finde allerdings keine Erklärung darin, warum beispielsweise Bekleidungsgeschäfte oder Reisebüros ihrer Arbeit wieder nachgehen könnten, während Fahrschulen selbst mit Hygienekonzept geschlossen bleiben müssten.

Mitarbeiter in Kurzarbeit

So wie in den Fahrschulen von Jens Opp steht seit Mitte März der Fahrunterricht im ganzen Land still. Mitarbeiter sind in Kurzarbeit, die Versicherungen für die Fahrschulautos ruhen, Schüler füllen ihre Übungsbogen auf Papier, am heimischen PC, mit dem Smartphone oder ähnlichen Geräten aus. Letzteres ersetzt aber natürlich in keiner Weise die tatsächliche Ausbildung.

Und es gebe ein weiteres Problem, kritisiert Fahrlehrerin Sandra Schnitzer aus Offenbach-Hundheim. „Ich verstehe, dass wir alle unseren Teil zur Eindämmung des Coronavirus beitragen müssen. Was ich allerdings nicht begreife, ist, dass der Fernunterricht in Rheinland-Pfalz nicht anerkannt wird. Selbst wenn wir eine Art Live-Stream oder Videoschaltung zu unseren Schülern machen, bekommen diese die Stunden nicht angerechnet.“

Kein Online-Unterricht

Lehrstunden über das Internet wären auch für Fahrlehrer Steffen Ziffels, der seine Schule in Glan-Münchweiler betreibt, ein interessanter Gedanke. Solange diese Form der Ausbildung aber nicht angerechnet werde, sei das für ihn kein Thema, sagt er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Weitere Kritik äußert er an der Motorrad-Ausbildung. Mindestabstand? Kein Problem, sagt er. „Ich sitze im Auto, mein Schüler auf einem Motorrad 100 Meter und mehr von mir entfernt. Er hat einen Helm auf, der besser schützt als jede Maske. Dürfen wir auch nicht machen.“

Kritik an „Flickenteppich“

Was Fahrschulen dürfen oder auch nicht, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, erläutert Jens Opp. Bei ihm und anderen Fahrlehrern herrscht Unverständnis darüber, wie Fahrschulen vom Gesetzgeber behandelt werden. Opp spricht von einem „Flickenteppich“. „Im Saarland wird der Fernunterricht anerkannt. In Nordrhein-Westfalen dürfen Fahrschulen aufmachen. In Hessen dürfen Lkw-Fahrstunden erteilt werden, weil Lastwagen dort als systemrelevant gelten. Da einzelne Behörden die Erlaubnis wieder zurückziehen, herrscht aber absolutes Chaos. Denn in ganz Deutschland weiß anscheinend niemand, wer für uns zuständig ist. Gesundheitsamt? Ordnungsamt?“

Er finde es nicht in Ordnung, dass es jedes Bundesland die Regelungen anders umsetzen dürfe. Eine klare, eindeutige Aussage vom Gesetzesgeber sei längt überfällig, moniert er. „Es scheint, wir sind vergessen worden.“