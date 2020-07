Ein Fahrradfahrer ist gestern Nachmittag gegen 16 Uhr in der Ortsmitte von Fronhofen von der Fahrbahn abgekommen, weil er zu schnell gefahren ist. Dies teilte die Polizei mit. Der 64-Jährige stieß daraufhin gegen einen Pflanzentopf, kam zu Fall und rutschte in die Haustür eines Geschäfts. Der Mann wurde schwer verletzt, Lebensgefahr kann laut Polizei ausgeschlossen werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme und Erstversorgung des Fahrradfahrers wurde die Fahrbahn voll gesperrt.