Ein Unfall, der sich vermutlich am späten Dienstagabend, 21. April, in der Hauptstraße in Hüffler ereignet hat, gibt der Polizei bislang Rätsel auf. Ein Auto der Marke Skoda (Typ Fabia, silbern) war gegen 21 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt worden. Vermutlich ist in der Dunkelheit ein Fahrrad auf den stehenden Wagen geprallt und der Fahrer anschließend gegen die Heckscheibe geschleudert worden. Diese ist zu Bruch gegangen. Auch auf dem Dach haben sich Spuren gefunden – ob von Mensch oder Maschine, ist bislang unklar. Die Ermittler haben im Kofferraum eine Fahrradleuchte der Marke Fischer gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Radfahrer bei dem Zusammenstoß verletzt worden ist und anschließend ohne Beleuchtung am Vorderrad das Weite suchte. Hinweise werden erbeten an die Dienststelle in Kusel unter Telefon 0631 36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.