Aufgrund einer Vollsperrung der Kreisstraße 4 zwischen Schmittweiler und Schönenberg-Kübelberg kommt es ab Montag , 13. April, bis voraussichtlich Freitag, 18. Dezember, zu Änderungen im Busverkehr. Betroffen sind die Linien 285, 287, 288 und 289. Dies geht aus einer Mitteilung des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) hervor. Die Haltestellen Schmittweiler, Klingbachmühle, Elmerthof sowie Schönenberg-Kübelberg (Abzweig Schmittweiler) können im genannten Zeitraum nicht angefahren werden.

Aktuelle Baustellenfahrpläne stehen auf www.vrn.de bereit, wurden an Schulen versandt und an betroffenen Haltestellen ausgehängt.