Weil die Haltestellen in Bedesbach ausgebaut werden, wird die Verbindung zum Ortsteil Patersbach ab Montag gesperrt. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, müssen die Busse über die Industriestraße umgeleitet werden. Ersatzhaltestellen sind im Bereich der Bahnhofstraße, Abzweigung Ringstraße eingerichtet. Betroffen sind die Linien 271, 274 und 276, deren Fahrtzeiten sich auch verschieben. Informationen dazu gibt es auch an den Fahrplanaushängen an den Haltestellen, bei der Fahrplanauskunft unter www.vrn.de sowie bei DB Regiobus unter Telefon 06381 6089440.