Die Preise für Diesel und Benzin sind in den vergangenen Wochen stark angestiegen – wie man preislich noch am glimpflichsten davonkommt.

Die Folgen des amerikanisch-israelischen Angriffskrieges auf den Iran und die daraufhin erfolgte weitere Eskalation durch iranische Militärschläge haben längst auch den Kreis Kusel erreicht. Die für den weltweiten Ölhandel elementare Golfregion befindet sich in einem Ausnahmezustand, weswegen bestehende Handelsketten, wie der Schiffverkehr durch die Straße von Hormus, de facto außer Kraft gesetzt sind. Die komplexen, globalwirtschaftlichen Zusammenhänge äußern sich an der Tankstelle: Die Spritpreise in Deutschland haben längst die 2 Euro Marke gesprengt und zeigen keine Anzeichen, wieder zu fallen.

Sandra Schnitzer von der gleichnamigen Fahrschule in Kusel gibt auf Anfrage der RHEINPFALZ ein paar Tipps, wie man die finanzielle Belastung beim Autofahren bestmöglich einhegen kann: so empfehle es sich, möglichst „vorausschauend zu fahren“ – bedeutet, keine allzu starken Beschleunigungen und daraus entstehenden, unnötigen Bremsmanöver zu forcieren, den Verkehrsfluss beobachten und, diesem angepasst, ein gemäßigtes Tempo zu fahren. Dies sorge nicht nur für erhöhte Sicherheit im Straßenverkehr, sondern eben auch für einen weniger exzessiven Spritverbrauch. „Man hat einen um 35 Prozent erhöhten Verbrauch, wenn man mit 160 statt 130 Stundenkilometern fährt“, erinnert sich Schnitzer an eine Kennziffer aus dem theoretischen Unterricht. Ein wenig vom Gas zu gehen empfiehlt sich also ohnehin, umso mehr aber heutzutage, im Angesicht ausufernder Zeche an der Zapfsäule.

Kritik an vielen Regularien

Die Fahrlehrerin bedauert für ihr Unternehmen die Regularien, die es ihr quasi unmöglich machen würden, auf Elektrofahrzeuge umzusteigen, da Fahrschüler sowohl an Schalt-, als auch an Automatikgetrieben ausgebildet werden müssen. Desweiteren äußert Sie ihren Unmut über die Aussagen des Verkehrsministers, der Führerschein werde schon bald deutlich günstiger werden: „Er weiß selbst nicht wie das gehen soll.“ – es sei für Fahrschulen aufgrund gestiegener Preise für Autos, Versicherungen und auch Personalkosten schlicht nicht möglich, die Preise wieder auf das Niveau von vor wenigen Jahren zu drücken. Solange die Politik keine Steuererleichterungen oder direkte Subventionen für Fahrschulen bereitstelle, könne der Preis nicht nach unten korrigiert werden.

Einen letzten Tipp hält der ADAC für Verbraucher bereit: So seien die Preise an den Tankstellen abends zwischen 19 und 22 Uhr immer am niedrigsten. In den Morgenstunden im Berufsverkehr hingegen müsse der Verbraucher am tiefsten in die Tasche greifen – ein abendlicher Ausflug zur örtlichen Tankstelle könne also dabei helfen, die Ausgaben zu minimieren.