Die Polizei sucht ein möglicherweise beschädigtes Auto: Wie die Beamten am Mittwoch mitteilen, hat sich am Dienstag eine Autofahrerin bei der Polizei gemeldet, die um die Mittagszeit in Altenglan möglicherweise den Außenspiegel eines Autos touchiert hat. Denn ihrer war beschädigt, nachdem sie zuhause angekommen war. Da sie es für möglich hielt, ein anderes Fahrzeug beschädigt zu haben, kontaktierte sie die Polizei. Wer einen frischen Schaden auf Höhe eines Außenspiegels an seinem Wagen feststellt, kann sich an die Polizeiinspektion Kusel wenden unter 06381 9190 oder eine E-Mail schicken an pikusel@polizei.rlp.de.