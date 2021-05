Die Polizei St. Wendel fahndet nach einem blauen VW Golf mit Trierer Kennzeichen. Der Fahrer des Wagens soll am Samstagabend gegen 20.45 Uhr einen Unfall auf der B 41 verursacht haben, bei dem ein 38-jähriger Motorradfahrer aus Freisen verletzt wurde.

Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Shell-Tankstelle in St. Wendel in Richtung Ottweiler. Der Autofahrer ist demnach nach einer Vollbremsung mitten in der Tankstellenausfahrt stehengeblieben. Der nachfolgende Biker habe ebenfalls voll gebremst, worauf sich das Motorrad überschlagen habe. Der Fahrer kam nach dem Sturz ins Krankenhaus, der Autofahrer sei davon gefahren.