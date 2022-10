In der Kirchenstraße ist laut Polizei am Donnerstag kurz vor 15 Uhr ein Radfahrer auf einen am Straßenrand geparkten Hyundai aufgefahren. Anschließend setzte der Radfahrer seinen Weg fort. Es gibt eine Personenbeschreibung: Junger Mann, bekleidet mit Jeansjacke, schwarzer Hose, rotbrauner Strickmütze und grauem Rucksack. Die Polizei bittet um Hinweise.