Kusel. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel lädt für Dienstag, 9. Mai, zu einem Fachabend mit dem Thema „Rechtsextreme Ideologien im Natur- und Umweltschutz“ ein. Die dreistündige Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und findet in der Aula des Horst-Eckel-Hauses (Lehnstraße 16) statt.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ statt. Den Auftakt macht ein Vertreter der Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im Naturschutz (Farn). Im Vortrag werden die historischen und aktuellen Verknüpfungen des deutschen Natur- und Umweltschutzes mit extrem rechten Ideologien thematisiert. Im Anschluss an den Vortrag gibt es eine Diskussionsrunde. Danach stellt Nina Fetzer, Projektmanagerin der Abteilung „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement (IfaS) am Umweltcampus Birkenfeld, die beiden Projekte „Klimaschutzkonferenz für Grundschulen und weiterführende Schulen“ und „Innere Wildnis für Jugendliche“ vor. Abschließend kann sich bei einer Kleinigkeit zu Essen noch ausgetauscht werden. Jeder ist willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Teilnahmebestätigung wird auf Anfrage ausgestellt. Der Zugang zum Veranstaltungsort ist barrierefrei.

Info



Weitere Infos und Anmeldung bei der Fach- und Koordinierungsstelle „Demokratie leben!“ im CJD Rheinland-Pfalz per E-Mail an simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de oder Telefon 0170 9233555 oder bei Thorsten Ellmer per E-Mail an thorsten.ellmer@KV-KUS.de oder Telefon 06381 424174.