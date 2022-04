Gleich zwei Gemeinderäte, darunter der Beigeordnete, haben in Selchenbach ihre Mandate niedergelegt. Beide gaben persönliche Gründe für ihren Rücktritt an.

Ortsbürgermeister Dieter Edinger erwähnte es in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit keiner Silbe: Oliver Ruth, seit gut 15 Jahren im Gremium aktiv und seit 2019 Beigeordneter, hat sich aus der Dorfpolitik zurückgezogen. Auch Phillipp Mettler, seit 2019 im Rat, legte sein Mandat nieder. Ruth wie auch Mettler führten gegenüber der RHEINPFALZ persönliche beziehungsweise private Gründe an. In den Rat rückten Melanie Schäfer-Jung und ihr Ehemann Jürgen Schäfer nach. Schäfer-Jung war zehn Jahre lang Ortsbürgermeisterin von Selchenbach und trat 2019 nicht mehr zur Wahl an.

Bei der Wahl des Beigeordneten votierten alle sechs stimmberechtigten Gemeindevertreter für Fabian Cordier. Vorgeschlagen wurde Cordier von Jung-Schäfer. Sie brachte nochmals das Ergebnis der Kommunalwahl 2019 in Erinnerung: „Es ist in Selchenbach eine alte Tradition, dass der mit den zweitmeisten Stimmen auch als Beigeordneter gewählt wird“. Aber: Cordier wurde damals nicht nur als jüngstes Ratsmitglied ins Gremium gewählt. Er erhielt bei der Kommunalwahl 2019 sogar die meisten Stimmen.