Das Kirschenlandmuseum sucht alte Kerwebilder aus Altenkirchen für eine Sonderschau, die am Sonntag, 3. Oktober, auf allen Monitoren des Museums gezeigt wird. Sowohl Papier- als auch digitalisierte Bilder können bis 26. September sonntags zwischen 14 und 17 Uhr im Museum abgegeben werden. Nach telefonischer Vereinbarung (06386 404975) werden sie auch abgeholt. Die Verantwortlichen bitten darum, bei Papierbildern auf der Bildrückseite Namen, Telefonnummer und das Jahr der Aufnahme zu notieren. Digitalisierte Bilder können als CD oder Stick abgegeben oder direkt per E-Mail an martinfornoff@aol.com gesendet werden. Am 3. Oktober richtet der Landfrauenverein passend zur Ausstellung ein Kerwe-Café aus, ab 14 Uhr im Rathaus Obergeschoss oder je nach Wetterlage hinterm Rathaus.