Die Realschule Plus Kusel spendet 4200 Euro für vier Schulen im von der Flut betroffenen Ahrtal. Damit folgte die Schule einem Aufruf des Schulleitungsverbandes Rheinland-Pfalz der Realschulen Plus. Das Gros des Spendenbetrags kam bei einem Benefizlauf zusammen. Der Förderverein steuerte weitere 500 Euro bei. Schulleiterin Nina Dahlke zufolge wird der Betrag auf vier Realschulen Plus verteilt. Mit einer der Schulen plane man zudem eine Partnerschaft einzugehen.