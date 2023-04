Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Gemeinderat von Einöllen steht hinter den Plänen für eine Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gewanne „Am Weiherkopf“.

Einstimmig fiel die Entscheidung für den Planaufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan. Die Firma Abowind will am Waldrand in Nähe des Windparks auf rund sechs Hektar eine Anlage mit