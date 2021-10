Wandern und gleichzeitig etwas über die Geschichte, über Pflanzen und Tiere erfahren. Diese Möglichkeit will die Gemeinde kleinen und großen Bürgern und ihren Gästen mit der neuen Wanderwegebeschilderung eröffnen.

Herschweiler-Pettersheim verfügt über ein gutes Wanderwegenetz. Dieses soll „generationenübergreifend“, insbesondere für Kindergartenkinder und Senioren, noch attraktiver werden, sagt Ortsbürgermeisterin Margot Schillo. Einen Zuschuss erwartet die Ortsgemeinde von der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Westrich-Glantal.

Die Idee sei, in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Regenbogen, einen Familienwanderweg auszuweisen. Anhand von Tafeln lernen die Kleinen, wie die Felder und Äcker bewirtschaftet werden – auch im Vergleich zu früher. Außerdem sollen sie erfahren, wie und mit welchem Aufwand die Großeltern einst Lebensmittel herstellten. „Das hilft ihnen, die Leistung der Vorfahren wertzuschätzen“, meint Schillo. Gleichzeitig sollen sie sehen, wo Getreide wächst und wie daraus Mehl gemacht wird und in welchen Nahrungsmitteln es verwendet wird. Denn beim Projekt „Familienwanderweg“ sind der Besuch bei einem Landwirt sowie ein Kinderkochkurs integriert.

Tiere aus Holz

Damit nicht genug: Am Wegesrand werden Tiere aus Holz aufgestellt. Infotafeln informieren über deren Lebenswelt und Gewohnheiten. Auch der Umwelt- und Naturschutz werde thematisiert, erklärt die Bürgermeisterin. In einem weiteren Schritt würden Wanderpaten ausgebildet, die „themenbezogene Wanderungen begleiten“. Über ein Quiz und eine Rallye auf der Homepage der Gemeinde lasse sich das erworbene Wissen vertiefen.

Aber nicht nur für die Jüngeren will die Gemeinde ein Angebot schaffen: Am barrierefreien Fußweg im Dorfzentrum sollen in Zusammenarbeit mit dem Kreisseniorenrat Senioren-Fitnessgeräte installiert werden. „Dort könnten die älteren Menschen, Gleichgewicht und Koordination trainieren, um ihre Beweglichkeit zu stärken“, erläutert Margot Schillo. Der Seniorenfitnessweg und der Familienwanderweg gehören nach Meinung der Bürgermeisterin eng zusammen: „Sie bilden ein generationenübergreifendes Wanderwegekonzept.“

Die Kosten für die Wanderwegebeschilderung sind laut Schillo mit 26.300 Euro veranschlagt. Die LAG Westrich-Glantal wird, so hofft Schillo, das Projekt mit 75 Prozent der Gesamtsumme fördern. Der Antrag liege derzeit noch bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier zur abschließenden Genehmigung. Die Fitnessgeräte für Senioren indes sollen über ein Crowdfunding-Projekt der Volksbank Glan-Münchweiler finanziert werden.