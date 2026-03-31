Am Ostersonntag soll der Benzinopark in Kusel zum bunten Tummelplatz werden: Mittags findet dort die erste gemeinsame Ostereiersuche für Kinder statt.

Die Stadt Kusel und ihr Beirat für Migration und Integration laden, unterstützt von Team Plan B, zur Ostereiersuche in Kusel ein, um gemeinsam „fröhliche und bunte Osterstunden“ zu verbringen. Wie die Stadt mitteilt, wird die Aktion am Ostersonntag, 5. April, von 12 bis 14 Uhr stattfinden. Dazu sind alle Kinder bis zwölf Jahre eingeladen. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus in Kusel, dort ist der Start der Ostereiersuche.

Im Benzinopark nebenan werden von den Organisatoren viele bunte Ostereier versteckt. Für jedes gefundene Ei gibt es dann eine kleine Aufmerksamkeit. „Alle Kinder und natürlich auch die Eltern sind herzlich willkommen – ganz egal welcher Nationalität oder Herkunft“, wird in der Mitteilung betont. Die Teilnahme ist kostenfrei. Im Anschluss geht’s gemeinsam auf die Osterkirmes in Kusel.