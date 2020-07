Da werden aber nun wirklich Zeugen gebraucht. Denn nach einem Unfall am Freitagabend in der Kreuzung Fritz-Wunderlich-Straße/Haischbachstraße behaupten laut Polizei beide Unfallbeteiligte, ihre Ampel sei nicht rot gewesen. Deshalb seien sie auch beide in die Kreuzung eingefahren. Und dort knallte es dann. Allerdings hatte die Ampel, wie eine umgehende Überprüfung zeigte, keinen technischen Defekt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, aber an ihren Autos entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.