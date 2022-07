Fünf Personen sind verletzt worden, als am Montagabend zwei am Straßenrand parkende Autos aufeinandergeschoben wurden. Die beiden Schwer- und drei Leichtverletzten hatten zwischen den Fahrzeugen gestanden, die am Rande der Straße zwischen Schmittweiler (Ortsteil von Schönenberg-Kübelberg) und Dunzweiler abgestellt waren. Laut Polizei fuhr ein 82-Jähriger in Richtung Dunzweiler und sah wegen der tiefstehenden Abendsonne die beiden hintereinander parkenden Wagen am rechten Seitenrand nicht. Er prallte auf das hintere Fahrzeug, das auf das davor stehende geschoben wurde. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Die Kreisstraße war für drei Stunden gesperrt. 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr, 15 des Rettungsdienstes sowie eine Polizeistreife waren an der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 42.000 Euro geschätzt.