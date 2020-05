„Fast wie in alten Zeiten“, meint die Polizei in ihrem Bericht über fünf Schafe, die am Dienstagabend durch die Straße Am Schwimmbad in Wolfstein gezogen sind. Ordnungshüter und Zeugen hielten die Tiere auf und versuchten, deren Halter ausfindig zu machen – der dann aber laut Polizei schon von alleine bald eintraf und sich um die Schafe kümmerte.