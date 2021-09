Das Gesundheitsamt des Landkreises hat über das Wochenende insgesamt fünf Neuinfektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit unter Berücksichtigung der hier lebenden US-Militärangehörigen auf 43,3. Der Landkreis Kusel verbleibt auch bei der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz sowie beim Anteil von Covid-19-Patienten an den Patienten auf der Intensivstation weiterhin in der untersten Warnstufe Gelb. Aktuell werden 75 Fälle als aktiv geführt; 29 im Oberen Glantal, 27 in Kusel-Altenglan und 19 in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein.