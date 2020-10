Am Donnerstag sind fünf weitere Neuinfektionen im Kreis Kusel hinzugekommen. Das hat den sogenannten Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen, gerechnet auf 100.000 Einwohner – auf 38,5 und damit auf die Gefahrenstufe Orange steigen lassen. Erst am Tag zuvor war der bislang recht unauffällige Kreis aufgrund von 14 Neuinfektionen in die Warnstufe Gelb eingestuft worden.

Je eine Neuinfektion gab es in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Lauterecken-Wolfstein, drei positive Tests resultieren aus der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Aktuell befinden sich 33 Infizierte in angeordneter Quarantäne. Seit Beginn der Pandemie waren 171 Einwohner des Kreises Kusel positiv getestet worden. Einer davon war im Frühjahr gestorben, 137 gelten als geheilt. In der Fieberambulanz des Kreises, die montags, mittwochs und freitags in Betrieb ist, wurden in der vergangenen Woche 116 Abstriche vorgenommen. In der laufenden Woche waren es bis dato 107.