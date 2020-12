Mit fünf am Dienstagnachmittag gemeldeten Neuinfektionen steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis Kusel auf insgesamt 1254. Vier Covid-19-infizierte Personen stammen aus der VG Lauterecken-Wolfstein, eine aus der VG Kusel-Altenglan. 1078 Personen gelten insgesamt als genesen, acht mehr als am Montag. Stand Dienstag sind 132 aktive Infektionsfälle im Landkreis bekannt, drei weniger als am Montag. Der Inzidenzwert, die gemeldeten Fälle der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner gerechnet, liegt bei 62,7. Würden bei der Berechnung die im Kreis gemeldeten Angehörigen der US-Streitkräfte berücksichtigt, läge er bei 59,3. Diese beiden Zahlen entsprechen den am Montag gemeldeten. 44 Menschen aus dem Kreis sind bislang in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.