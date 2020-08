Am Mittwoch, 12. August, bringt Kuratorin Svenja Kriebel um 12.30 Uhr das Schaffen von Julia Steiner in der Ausstellung „Am Saum des Raumes“, die zurzeit im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) zu sehen ist, auf den Punkt. So manch einer wird angesichts von fünf Himmelsrichtungen stutzen, da es doch derer nur vier sind. Der Kompass zeigt als Kardinalpunkte Norden, Osten, Süden und Westen an. Julia Steiner erweitert das Koordinatensystem. Wie sich das verstehen lässt, erläutert die Ausstellungskuratorin.

Die Teilnehmerzahl ist auf fünf Personen begrenzt, daher bittet das mpk um vorherige telefonische Anmeldung unter 0631 3647-205. Ein Besuch des Museums ist möglich, wenn Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandsregeln eingehalten werden.