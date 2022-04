„Angeblich ist der Schaden behoben, aber wir haben noch immer kein Telefon“, klagt Hannelore Hartenberger aus Langweiler. Am Donnerstag sind es vier Wochen, die die Häuser an der Langwiese parallel zur B270 und der Hof vor Fläsling von der Telekom-Leitung abgeschnitten sind.

Los ging es mit einer beschädigten Leitung durch Bauarbeiten in Sachen Radweg Langweiler/Sien. Das bestätigt das Telekommunikationsunternehmen. Das beschädigte Erdkabel ist längst repariert, doch in der Langwiese tut sich noch immer nichts. Techniker seien schon da gewesen, hätten aber an der Hausleitung keinen Schaden finden können, berichtet Hartenberger, die auch ohne Internet ist, aber zum Glück Handyempfang hat – in der Gegend nicht ganz selbstverständlich.

Auf Anfrage informiert die Telekom: Am 5. April sei eine Störung in der oberirdischen Linie festgestellt worden. „Die Fehlerstelle muss nun lokalisiert und das Kabel instandgesetzt werden. Informationen zur Beseitigung der Störung liegen zur Zeit noch nicht vor.“ Es gebe fünf Störungsmeldungen von Kunden.