Nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Höhe des Rüllbergbades müssen fünf Autofahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Laut Polizei waren bei der Messung, die am Dienstagmorgen über einen Zeitraum von vier Stunden auf der B 270 in beiden Richtungen durchgeführt wurde, 22 Prozent der Autofahrer zu schnell unterwegs. Insgesamt seien in Höhe des Schwimmbads, wo maximal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind, 526 Fahrzeuge gemessen worden. Der schnellste Fahrer sei gar mit 117 Kilometern pro Stunde „geblitzt“ worden. Wie die Polizei weiter mitteilt, erhalten 30 Autofahrer nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige – gegen 87 weitere Verkehrsteilnehmer seien Verwarnungen mit entsprechendem Verwarngeld ausgesprochen worden. Die Polizei hat weitere Kontrollen in diesem Bereich angekündigt.