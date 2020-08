Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Glan-Münchweiler können im August ein Dienstjubiläum feiern. Bis zu 40 Jahre haben sie dem Geldinstitut die Treue gehalten.

Judith Roßfeld ist seit 40 Jahren bei der Volksbank Glan-Münchweiler. Sabine Forster, Michaela Theiß und Mario Zimmer sind 25 Jahre dabei. Alle drei begannen am 1. August 1995 ihre Ausbildung. Dana Kratsch kann auf zehn Jahre zurückblicken.

Judith Roßfeld aus Glan-Münchweiler begann ihre Ausbildung am 1. August 1980 und war danach bis 1988 als Servicemitarbeiterin in den Filialen Schönenberg und Altenglan tätig. Nach der Erziehungspause 1988 war sie in der Filiale in Schönenberg-Kübelberg für alle Serviceanliegen der Kunden zuständig. Nach der Geburt des zweiten Sohnes 1991 war sie wieder in der Filiale in Schönenberg-Kübelberg eingesetzt. Seit 2005 ist Roßfeld Servicemitarbeiterin in der Filiale in Herschweiler-Pettersheim.

Sabine Forster aus Altenglan war nach der Ausbildung bis 2007 in der Filiale Altenglan im Service und in der Beratung tätig. Nach der Elternzeit leitete sie die ehemalige Volksbank-Filiale in Neunkirchen. Seit 2016 ist Forster wieder in der Filiale in Altenglan als Privatkundenberaterin tätig.

Michaela Theiß aus Krottelbach ist ebenfalls seit Ende der Ausbildung im Kundengeschäft tätig. Sie war von 1998 bis 2010 in der Filiale in Herschweiler-Pettersheim. Nach Einsatz in der Filiale in Schönenberg-Kübelberg verstärkt sie seit 2014 das Team der Privatkundenberater in der Hauptstelle in Glan-Münchweiler.

Mario Zimmer aus Hüffler wurde nach der Ausbildung in der Abteilung Organisation eingesetzt. Er kümmerte sich vorwiegend um den Bereich der IT und baute bis 2007 den Bereich der Elektronischen Dienstleistungen aus. Seit 2007 ist Zimmer der Abteilung Revision zugeteilt und leitet diese seit 2017.