Die Ortsgemeinde unterhält seit 30 Jahren eine Patenschaft mit der ersten Batterie des in Idar-Oberstein stationierten Artillerielehrbataillons 345. Am Donnerstag wurde der Führungswechsel der Patenbatterie in Hüffler vollzogen. Das mehr als 900 Soldaten zählende Bataillon ist in sieben Batterien aufgeteilt. Nach drei Jahren gab Major Christian Gottwald die Führung der ersten Batterie an Hauptmann Max Martin Bayer ab. Die Übergabe vollzog der Kommandeur des Artillerielehrbataillons, Oberstleutnant Timo Kaufmann. Ortsbürgermeister Helge Schwab sagte, er wisse, mit welchem Aufwand an Logistik, Zeit und Personal eine Batterieübergabe außerhalb einer Kaserne verbunden sei. Aus diesem Grund wisse er es zu schätzen, dass die Batterieüberabe in Hüffler stattfinde. Patenschaften dienten der Förderung für das Verständnis der Bürger für die Bundeswehr „als ein Instrument einer wehrhaften Demokratie zur Friedenssicherung in unserem Land“, sagte er.