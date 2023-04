Odernheim. Auf dem Disibodenberg gibt es am Sonntag, 16. April, eine Führung durch die ehemalige Klosteranlage. Los geht es um 14 Uhr. Zudem öffnet die Klosterruine am Montag, 1. Mai, 12 bis 17 Uhr, zum Mittelaltertag.

Um 650 gründete der irisch-schottische Wandermönch Disibod ein erstes kleines Kloster auf dem Disibodenberg und missionierte von dort aus die Bewohner des Nahelands. Augustiner Chorherren bauten hier ein kleines Stift. Um 1100 kamen Benediktiner und betreuten den Bau einer großen Klosteranlage. In dieser Zeit verbrachte auch die heilige Hildegard 40 Jahre auf dem Berg. Später siedelten Zisterzienser 300 Jahre hier. Obgleich die Anlage nach Auflösung des Klosters als Steinbruch diente, sei immer noch Beachtliches zu entdecken, wie die Veranstalter ankündigen. Innerhalb einer romantischen Parkanlage von 1840 eröffnet sich dem Besucher eine Ruine in mystischer Stimmung.

Die Führung ist für alle Interessierten offen. Treffpunkt ist der Museumshof am Disibodenberger Hof. Weitere Infos und Voranmeldung gibt es per E-Mail an anfrage@disibodenberg.de.

Mittelaltertag am 1. Mai

Am 1. Mai präsentiert die Gruppe „Aktives Mittelalter“ in authentischen Gewändern jener Zeit zwischen 1095 und 1270 typische Arbeiten und Aktivitäten in den damaligen Klöstern. Informiert wird zum Beispiel, wie die Franziskaner („Klarrisin“ Schwester Britta und Bruder Douglas) ihren Orden im 13. Jahrhundert entstehen ließen. Thematisiert und gezeigt wird auch die Arbeit in der Schreibstube, das Weben und Nähen sowie die Kalligraphie.

Vor Ort sind auch „Benediktinerinnen“, die sich auf die Krankenpflege, die Hospizarbeit und „Hildegard von Bingen“, die ja eine Zeitlang auf dem Disibodenberg lebte und dort auch ihre wichtigsten Schriften verfasste, konzentrieren. Besucher in mittelalterlichem Gewand sowie Kinder bis 14 Jahre zahlen an diesem Tag ermäßigten Eintritt.