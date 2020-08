Der Wehrturm ist um 11 Uhr am Sonntag, 9. August, Treffpunkt für eine etwa einstündige historische Führung durch die Altstadt. Maximal neun Personen können teilnehmen. Anmeldungen sind bis Freitag, 15 Uhr, unter Telefon 06824 3511 und per E-Mail an tourist@ottweiler.de möglich. Mund und Nasse müssen während des Rundgangs bedeckt sein. Kontaktdaten der Teilnehmer werden laut Veranstalter vier Wochen lang gespeichert. Die Teilnahme kostet fünf Euro, begleitete Kinder sind frei.