„Zur Geisterstunde“, schreibt die Polizei, habe sich im Matzenbacher Ortsteil Gimsbach in der Römerstraße ein Auto selbstständig gemacht. Es geschah in der Nacht auf Mittwoch, da war ein Auto in der abschüssigen Straße geparkt worden. Allerdings fand der Fahrer um 1 Uhr sein Gefährt nicht an jener Stelle vor. „Wie von Geisterhand verschwunden.“ Doch er musste nicht besonders weit gehen, zehn Meter weiter bergabwärts fand sich das führerlose Fahrzeug – seine Talfahrt war durch ein dort geparktes Auto beendet worden. Gesamtschaden: etwa 8000 Euro.

Die Polizei betont, es seien keine Geister für den Vorfall verantwortlich gewesen. Wohl hatte der verantwortliche Fahrzeugführer nur die Handbremse gezogen, allerdings keinen Gang eingelegt, was offensichtlich bei dem abschüssigen Straßenverlauf nicht als Sicherung ausreichend war, so die Beamten.