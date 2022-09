Am Dienstagnachmittag kam es in Hefersweiler zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Dame stellte ihren Pkw am rechten Fahrbahnrand ab und sicherte das Auto nicht gegen Wegrollen. Aufgrund des Gefälles rollte es bergab. Bei dem Versuch, ihr Fahrzeug zu stoppen, wurde sie mitgerissen und verletzte sich leicht. Das Fahrzeug überquerte zunächst die Fahrbahn, prallte an einer Mauer ab und kreuzte erneut den Straßenverlauf. Die Frau wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Auto und Mauer sind erheblich beschädigt. De Feuerwehr musste auslaufende Flüssigkeiten entfernen.