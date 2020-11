Gleich zweimal machten sich Autos am Mittwochnachmittag selbstständig, weil die Fahrer die Handbremse nicht angezogen und keinen Gang eingelegt hatten. Wie die Lauterecker Polizei am Donnerstag mitteilte, geschah ein Unfall auf dem Paktplatz eines Einkaufsmarktes in Meisenheim. Dort rollte ein Auto auf einen anderen Wagen. Geringerer Sachschaden entstand laut Polizei in Wolfstein. Dort war ein Transporter rückwärts gegen die Sandsteinmauer einer Hofeinfahrt gerollt.