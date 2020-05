„Unzureichend gegen Wegrollen gesichert“ sei ein Wagen gewesen, der am Mittwochnachmittag Am Rückert in Jettenbach erst über ein Nachbargrundstück rollte und dann gegen einen Carport eines weiteren Anliegers prallte. Führerlos, wie die Polizei mitteilt. Das unterm Dach stehende Fahrzeug sei von Teilen des Carports außerdem beschädigt worden.

Eine Verwarnung erhielt der Unfallverursacher von der Polizei dafür, dass er sein Gefährt so fahrlässig am Hang abgestellt hatte. Und die Geschädigten bekamen seine Personalien.