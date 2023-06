Erdesbach. Um die Dorfgemeinschaft und die Bräuche im Ort zu fördern, wurde am Wochenende der „Förderverein der Ortsgemeinde Erdesbach“ aus der Taufe gehoben.

Die Gründungsversammlung fand am Freitagabend im ehemaligen Café Veldenzer Mühle statt. Die elf Anwesenden ernannten Alexander Altmaier zum Vorsitzenden, sein Stellvertreter ist Martin Grub, Schriftführer Alexander Baus und Kassierer Nick Kuntz. Ziel des Vereins sei es, in der ersten Woche im August die Kerwe im Ort auszurichten. Die letzten Veranstaltungen hatte die Ortsgemeinde gestemmt. Darüber hinaus sollen weitere Mitglieder angeworben werden, der Jahresbeitrag liegt bei zwölf Euro.

Der Gemeinderat hatte in seiner jüngsten Sitzung die Gründung des Fördervereins angestoßen. Grund war, dass Erlöse der Veranstaltungen im Ort – Theateraufführungen, Kerwe und Adventsmarkt – bislang in den Haushalt der Gemeinde geflossen waren. Um künftig dafür zu sorgen, dass die Gewinne zum Beispiel für die Verschönerung des Dorfes genutzt werden können, sei es von Vorteil einen Förderverein ins Leben zu rufen, der die Erlöse zweckgebunden der Ortsgemeinde spendet, lautete damals der Tenor in der Sitzung.