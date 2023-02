Neugeborene werden seit mehr als zehn Jahren mit einer Babytasche in der Gemeinde Offenbach-Hundheim begrüßt. Neben 25 Euro befinden sich gestrickte Babysöckchen, ein Buch und Infomaterial in der Tasche, die von dem Spruch „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen“ geziert wird.

Elf Jahre ist es her, da hatte der Arbeitskreis „Jung und Alt“ die Idee zur Begrüßungstasche. Hintergrund der Aktion ist es, die neuen Erdenbürger von Geburt an in die Gemeinde Offenbach-Hundheim zu integrieren. „Es ist eine schöne Idee, eine Geste“, schildert die Vorsitzende des Fördervereins der Gemeinde, Monika Baumgart, die das Angebot mit einer Mitstreiterin weiterführt.

Ursprünglich wurde die Idee von einem siebenköpfigen Team komplett selbst umgesetzt: Von älteren Mitbürgerinnen wurden die Söckchen gestrickt, und auch die Taschen wurden vor Ort genäht. Heute werden die Wollsöckchen gekauft, die Infos zu Krabbelgruppen blieben mittlerweile auch außen vor, da Eltern die Termine ohnehin im Netz suchten und solche Treffen vor Ort seltener werden, sagt Baumgart. Junge Eltern bekommen das Buch „Ermutigen statt kritisieren“, das Anhaltspunkte zur Erziehung bieten kann. Außerdem gibt’s einige Broschüren, etwa zu den Kinderrechten, sowie 25 Euro, die vom Förderverein der Gemeinde gespendet werden.

Interessenten sollen sich melden

Pro Jahr werden nach Angaben Baumgarts zwischen fünf und sieben Taschen gepackt. Nicht alle Eltern kennen die Aktion, es gebe auch nicht mehr so viele Kinder im Ort, schildert Baumgart. Die besuchten Familien freuten sich allerdings, wenn ihnen das Präsent von Baumgart und Liesel Zimmer überreicht werden. Mit der Geste gehe auch keinerlei Verpflichtung einher, wenngleich sich die Vereinsvorsitzende über das eine oder andere neue Vereinsmitglied freuen würde.

Ganz ohne Schwierigkeiten gehe die Aktion mit den Begrüßungstaschen allerdings auch nicht einher. Es sei in den vergangenen Jahren nicht gerade leichter geworden, die Daten der berechtigten Offenbach-Hundheimer zu erhalten, um ihnen das Angebot zu unterbreiten. Da die Verbandsgemeinde aus Datenschutzgründen die Adressen der frischgebackenen Familien nicht mehr weitergibt, sind Interessierte aufgerufen, sich bei Monika Baumgart zu melden, Telefon 06382 4030584, E-Mail mori.baumgart@gmx.de.