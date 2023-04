Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Schöne neue Stadt: „Wir haben sehr viel geschafft, es ist aber auch einiges liegengeblieben“, resümiert Kusels Sanierungsplaner Roland Kettering. Was schon abgehakt ist und was noch so zu stemmen sei, hat Kettering zusammengefasst. Und die Stadtverantwortlichen sind sich bereits einig, den Weg weiter zu beschreiben.

Seit sieben Jahren zieht Kusel Nutzen aus dem Förderprogramm Aktive Stadt. Großprojekte wie die Alte Landschreiberei und die neue Fußgängerzone wären ohne die Zuschüsse