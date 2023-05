Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

390 landwirtschaftliche Betriebe haben 2020 Fördergelder der Europäischen Union (EU) beantragt. Insgesamt sind 6,8 Millionen Euro an EU-Direktzahlungen an hiesige Landwirte geflossen. Deutlich mehr als in den Nachbarkreisen.

Die durchschnittliche Fördersumme je Betrieb betrug laut rheinland-pfälzischem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau zufolge knapp 17.000 Euro. Die Direktzahlungen