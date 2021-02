Die LAG Westrich-Glantal hat zwei Aufrufe gestartet: Um Förderung von bis zu 3000 Euro bewerben können sich ehrenamtliche Bürgerprojekte. Außerdem können Leader-Projektideen eingereicht werden – nicht nur von Kommunen, Vereine und Verbänden, sondern auch von Privatpersonen und Unternehmen.

Insgesamt 30.000 Euro sollen von der Lokalen Arbeitsgruppe (LAG) für kleinere Bürgerprojekte ausgeschüttet werden – in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal, Ramstein-Miesenbach, Bruchmühlbach-Miesau und Landstuhl, also der Leader-Region Westrich-Glantal.

Wie das Regionalmanagement mitteilt, lag die mögliche Förderung von „Ehrenamtlichen Bürgerprojekten“, durchgeführt von Privatpersonen, Gruppen oder Vereinen, bisher bei 2000 Euro, wurde nun aber erhöht. Ebenso wie die Anzahl der möglichen Anträge pro Person oder Verein. Mehr Informationen zum Auswahlverfahren und den Voraussetzungen gibt es auf www.westrich-glantal.de. Fragen beantwortet Isabelle Schmidtholz vom Regionalmanagement mit Sitz in Ramstein-Miesenbach per E-Mail (isabelle.schmidtholz@entra.de) oder Telefon (06302 923914). Bewerbungsschluss ist am 3. Mai.

Nachhaltig, zukunftsfähig, naturnah

Wer Größeres im Sinn hat, kann sich für die Leader-Förderung bewerben, um mit Mitteln aus dem europäischen Landwirtschaftsfonds sowie vom Land Verbesserungen für den ländlichen Raum zu erreichen. Das Motto des neunten Aufrufs der LAG ist „Gemeinsam neue Wege gehen“. 632.539,03 Euro stehen zur Verfügung. Projektträger können neben Kommunen, Vereinen und Verbänden auch Privatpersonen und Unternehmen sein – denn es soll das Wissen und Engagement der Menschen aus der Region genutzt werden. 30 bis 75 Prozent der Kosten können gefördert werden.

Entscheidend für die Auswahl einer Projektidee ist, wie gut sie die Region voranbringt und die Umsetzung der Lokalen Entwicklungsstrategie unterstützt. Die LAG hat sich diese drei Handlungsfelder vorgenommen: Nachhaltiges Wirtschaften vor Ort, Leben in zukunftsfähigen Gemeinden, naturnahe Erholung aktiv gestalten. Projektskizzen können bis 18. Juni eingereicht werden, den Steckbrief dazu gibt es auf der Internetseite der LAG. Fragen beantwortet Anne-Marie Kilpert vom Regionalmanagement per E-Mail an anne-marie.kilpert@entra.de.