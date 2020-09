Es gibt Hoffnung für zwei sanierungsbedürftige Sporthallen innerhalb der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan. Wie Bürgermeister Stefan Spitzer in der Sitzung des Hauptausschusses der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan mitgeteilt hat, könnten die Sporthalle Pfeffelbach und die Gymnastikhalle Altenglan – beide werden auch für Schulsport genutzt – genau in ein neues Förderprogramm des Bundes passen. Dieses sieht bis zu 90 Prozent Zuschuss für Einrichtungen vor, die Sport oder Kultur dienen; vorausgesetzt, sie werden auch energetisch saniert. Das ist hier in beiden Fällen geplant. Pfeffelbach würde 1,67 Millionen Euro kosten, Altenglan 1,37 Millionen Euro. Spitzer will sich in der nächsten Verbandsgemeinderatssitzung ein Votum geben lassen, um beide Hallen für das Bundesprogramm anzumelden.