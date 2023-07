Mehr als 8500 Menschen warten in Deutschland auf eine lebensrettende Organspende. Doch für viele Menschen ist es offenbar eine große Hürde, sich zu einer sochen Spende bereit zu erklären. Vor diesem Hintergrund findet im Weiterbildungszentrum des Westpfalz-Klinikums in Kaiserslautern, Goethestraße 49, am Dienstag, 11. Juli, 17 bis 19 Uhr, eine öffentliche Gesprächsrunde mit Medizinern, Betroffenen und Angehörigen statt.

Erörtert werden Fragen wie: Welche Bedenken bestehen? Mangelt es an Transparenz über das Verfahren zur Organentnahme? Und wie gehen Angehörige von Organspendenden mit dieser Situation um? Unter anderem nehmen Oliver Kusch, gesundheitspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Ana Barreiros, Geschäftsführende Ärztin der Deutschen Stiftung Organtransplantation, Christian Mönch, Transplantationsmediziner am Westpfalz-Klinikum sowie Betroffene und Angehörige teil.

Wer teilnehmen will, muss das per E-Mail an geschaeftsstelle@spd.landtag.rlp.de bestätigen.