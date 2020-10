Spezialisten der Kampfmittelbeseitigung der Polizei haben am Sonntagmorgen in St. Wendel eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Rund 400 Anwohner konnten noch vor Mittag wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie die Polizei weiter mitteilt, waren in einem Radius von 300 Metern um den Fundort der Bombe am Morgen alle Gebäude geräumt worden.

22 Kilo Sprengstoff enthielt nach Polizeiangaben die 100 Kilogramm schwere Fliegerbombe, die am 2. Oktober auf einer Baustelle zwischen Werkstraße und St. Floriansweg gefunden worden war. Nur knapp 45 Minuten brauchten die Bomben-Experten der Polizei, um den Blindgänger zu entschärfen. Dazu wurde rund um den Sprengkörper ein trichterförmiges Loch ausgehoben. Nach der Entschärfung wurde die Bombe geborgen und in ein Fahrzeug verladen.

Die vorangegangene Evakuierungsaktion verlief schnell und reibungslos. Mehr als 80 Helfer von Feuerwehr, Polizei, THW, DRK und Stadt waren im Einsatz.