Zwei exotische Gäste aus dem Südkreis warten derzeit im Jettenbacher Tierheim darauf, dass sich die Besitzer melden. Dabei handelt es sich nach Angaben des Tierheims zum einen um eine griechische Landschildkröte, die in Altenkirchen in der Schillerstraße gefunden wurde, und zum anderen um eine Rotwangen-Schmuckschildkröte, die am 19. Juni in der Waldmohrer Badstraße entdeckt wurde. Seit Mittwoch befinden sich die Tierchen nun im Jettenbacher Tierheim.

Ein Foto der Schildkröten wolle man aber nicht veröffentlichen, da man damit in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht habe, hieß es im Tierheim. So sei beispielsweise die Telefonanlage beinahe zusammengebrochen, als man ein Foto eines Papageien veröffentlicht habe. Sogar aus Nordafrika, Frankreich und Spanien seien damals Anrufe eingegangen. Seitdem verzichte man darauf, Fotos zu veröffentlichen. Wer eine Schildkröte vermisse, werde sich schon melden.

Zumindest im Fall der Rotwangen-Schmuckschildkröte hofft man beim Bürgerbüro in Waldmohr, wo das Fundtier zunächst gemeldet wurde, dass sich die Besitzer melden. Vor ein paar Wochen habe dort nämlich ein Ehepaar bereits den Verlust einer Schildkröte gemeldet, allerdings keinerlei Kontaktdaten hinterlassen, sodass man die Tierhalter leider nicht über den Fund habe informieren können.

Info