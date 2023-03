Um einen Einblick in die Arbeit des Vereins zu geben, lädt die Nabu-Ortsgruppe Kusel-Altenglan Interessierte zur Begehung vereinseigener Biotopflächen ein. Treffpunkt ist am Sonntag, 26. März, um 14 Uhr am früheren Bahnhof in Bedesbach (Bahnhofstraße 7 + 9). Von dort geht es ins zwischen Bedesbach und Altenglan gelegene fünf Hektar große Nabu-Biotop Glanauen. Dort werden die angelegten Teiche vorgestellt. Im Anschluss geht es mit den Autos – Fahrgemeinschaften sollen gebildet werden – nach Dennweiler-Frohnbach ins Naturgelände am Stegwieserbach. Am Nachmittag, um 17 Uhr, beginnt schließlich im nahen Nabu-Zentrum, Stegwieserweg 1, in Dennweiler-Frohnbach die Mitgliederversammlung, zu der Gäste ebenfalls eingeladen sind. Weitere Infos unter Telefon 06381 40295 sowie im Netz unter www.nabu-kusel.de.