Die SGD Süd bietet am Mittwoch, 7. September, in Niederalben eine Informationsveranstaltung zum Thema „Gehölzbewirtschaftung am Glan“ an. Bei einem informativen Spaziergangs entlang des Flüsschens sind Bürger sehr willkommen.

Speziell an Bewohner des Glantals richtet sich das Angebot der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd mit Sitz in Neustadt an der Weinstraße, an der Exkursion teilzunehmen. Um eine moderne und nachhaltige Gewässerunterhaltung und -entwicklung zu gewährleisten, seien vielfältige Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der ökologischen Funktionen der Gewässer dringend erforderlich. Einer der Schwerpunkte liege dabei in der Gehölzbewirtschaftung.

Bei der Exkursion sollen nun die Auswirkungen auf die Gewässerentwicklung und das Abflussverhalten des Glan erläutert werden. Dabei werden auch so einige Fragen beantwortet. „Wer einen interessanten Nachmittag an Glan verbringen will und zum Beispiel fragt, warum nicht alle umgestürzten Bäume aus dem Bachbett entfernt werden und was dies für Auswirkungen auf den Abfluss des Glan hat“, werde Antworten erhalten, teilt die Behörde mit.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Draisinen-Übergang am Neuwirtshaus bei Niederalben. An eine Einführung ins Thema schließt sich ein Spaziergang über rund zwei Kilometer in Richtung St. Julian an. Dabei wird die Theorie an praktischen Beispielen erläutert. Ab etwa 16.30 Uhr kann dann noch eine aktuelle Renaturierungsmaßnahme am Glan in Offenbach-Hundheim besichtigt werden. Auch dort gibt es Erläuterungen.