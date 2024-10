Das Wirtschaftsservicebüro der Kreisverwaltung (WSB) veranstaltet in Kooperation mit dem Gründerinstitut Labenski in der Kreisverwaltung Kusel praxisnahe, dreitägige Existenzgründungsseminare. Das nächste Seminar findet von Dienstag, 5. November, bis Donnerstag, 7. November, jeweils von 9 bis 17 Uhr, statt. Teilnehmen kann jeder, der mit dem Gedanken spielt, sich haupt- oder nebenberuflich selbstständig zu machen, ein Unternehmen übernimmt oder bereits Existenzgründer beziehungsweise Jungunternehmer ist.

Eine konkrete Geschäftsidee ist für die Teilnahme nicht erforderlich. Neben den umfassenden fachlichen Inhalten informiert das Seminar praxisnah mit zahlreichen Gründungsbeispielen über funktionierende Schritte in die Selbstständigkeit bis hin zur erfolgreichen Leitung eines eigenen Unternehmens. Zusätzlich werden die aktuellen Förderprogramme von Bund und Land sowie nicht rückzahlbare Zuschüsse vorgestellt. Info und Anmeldung unter Telefon 06381 424-346, 8 bis 12 Uhr, oder per Mail an birgit.pracht@kv-kus.de.