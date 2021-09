Am Montag saß in den frühen Morgenstunden eine männliche Person mittleren Alters in der Frohnhofer Straße vor einem Haus. Sie war unbekleidet und hatte nur ein Handtuch um die Hüfte. Beim Vorbeifahren einer weiblichen Person im Auto entblößte sich der Mann und masturbierte. Von der Polizei konnte die Person vorläufig festgenommen werden.