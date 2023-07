Ein Unbekannter hat am Samstag in Kusel – im Bereich „Am Schnappenberg“ eine ältere Frau belästigt. Nach Angaben der Polizei entblößte sich der Mann gegen 16.30 Uhr vor der 87-Jährigen. Die Seniorin setzte sich mit ihrem Rollator gegen den Exhibitionisten zur Wehr. Allerdings stürzte die Frau dabei und verletzte sich so schwer, dass sie im Krankenhaus versorgt werden musste. Der Unbekannte – er soll zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und eine kurze, helle Hose getragen haben – flüchtete in Richtung Innenstadt.

Es ist möglich, dass ein Zeuge den Vorfall beobachtet hat. Er soll mit zwei kleinen Hunden in dem Bereich unterwegs gewesen sein. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise, um den Zeugen ausfindig zu machen. Darüber hinaus sollen sich weitere Zeugen an die Kuseler Polizei wenden unter der Telefonnummer 06381 9190.