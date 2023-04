Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Geht ein hauptamtlicher Bürgermeister in den Ruhestand, dann begibt er sich anschließend nicht in die Niederungen eines ganz normalen Ratssitzes. Das ist die Regel. Die Ausnahme heißt: Klaus Jung. Am Dienstag, 26. Mai, wird er 70 Jahre alt.

Als sich der gebürtige Rammelsbacher, der schon ewig in Ulmet wohnt, Mitte 2014 nach elf Jahren aus dem Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Altenglan verabschiedete, durfte man mit