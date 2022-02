Der Evangelische Krankenpflegeverein Schönenberg-Kübelberg-Gries wird aufgelöst. Wie der Verein mitteilte, wurde dies in der Mitgliederversammlung am 22. Februar beschlossen. Seit dem 1. Januar wurden keine Beiträge mehr eingezogen. Gläubiger können sich an Christoph Krauth (Lettow-Vorbeck-Straße 24, 67659 Erfenbach), Hilde Beisecker (Hauptstraße 20, 66903 Gries) oder Ingrid Joder (Höcherbergstraße 21, 66901 Schönenberg-Kübelberg) wenden.