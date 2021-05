Die evangelische Kirche in Altenglan wird 300 Jahre alt. Das runde Jubiläum sollte am 3. Mai gebührend gefeiert werden. Doch dann kam Corona. Wegen des Kontaktverbotes müssen die geplanten Feierlichkeiten verschoben werden.

Auf dem steinernen Sturz der seitlichen Altartür ist die Jahreszahl 1720 eingehauen. In jenem Jahr wurde das Gotteshaus in Dienst gestellt. Erbaut ist die schlichte, im reformatorischen Stil eher karg gehaltene Dorfkirche allerdings auf Fundamenten einer bereits 200 Jahre zuvor errichteten Kirche, wie in der Dorfchronik der Ortsgemeinde zu lesen ist. Diese im Jahr 1520 erbaute – damals noch katholische – Kirche war im Laufe der Jahre zerstört worden. 2020 wird daher sozusagen ein Doppeljubiläum begangen: 300 Jahre und zugleich 500 Jahre Kirche in Altenglan.

Von den uralten Gebäuden und Mauern ist nicht mehr viel geblieben, hoch über dem Dorf inmitten des alten Friedhofs. Immer wieder gab es Schäden an dem Kirchbau von 1520, vor allem im Dreißigjährigen Krieg wurden diese massiv, hinzu kamen Plünderungen. Die alte romanisch-gotische Kirche wurde fast vollkommen abgerissen, um einem neuen Hallenbau Platz zu machen. Im Neubau von 1720 wurden noch einige Bestandteile des alten Mauerwerks verwendet. Allerdings kam es zu Schäden, vor allem am Turm, der 1805 abgerissen wurde. Das heutige „Türmchen“ erhielt 1952 drei neue Glocken. Auch die Orgel von 1872 wurde 1962 durch ein Oberlinger-Instrument ersetzt.

Historie reicht weiter zurück

Die Kirchenhistorie Altenglans geht aber noch weiter als 500 Jahre zurück. Wann erstmals eine Kirche in Altenglan gebaut wurde, ist unklar. „Ungeachtet einiger Vorläuferkirchen, die das Gotteshaus schon in früheren Jahrhunderten mit Sicherheit hatte, handelt es sich bei den ältesten noch erhaltenen Bestandteilen um Bauelemente der Romanik“, ist der Chronik zu entnehmen. Die Elemente entstammten einem Kirchenbau, der wohl im frühen 12. oder ausgehenden 11. Jahrhundert errichtet worden sei. Es handelt sich um den Oberkörper einer Engelsfigur im Bogen eines der südlichen Fenster sowie einen romanischen Sarkophag, der inzwischen im Kirchhof Platz gefunden hat.

Der Sarkophag war 1987 bei Umbauarbeiten in der Kirche gefunden worden und stammt laut Denkmalschützern aus dem 12. Jahrhundert. Nähere Anhaltspunkte gab das Relikt nicht her, denn es war leer und ohne Inschrift. Dennoch sei nicht auszuschließen, dass eine wichtige Persönlichkeit, etwa ein Erzpriester des Glankapitels, darin beigesetzt war, schreiben die Chronisten.

Auch gotische Elemente

Die Kirche weist nicht nur romanische, sondern auch gotische Bauelemente auf. Ein kleines Spitzbogenfenster in der Westwand stammt aus dieser Zeit. Markantester Punkt im Innenraum ist für Pfarrer Armand Großmann hingegen das Altarfenster. Es wurde 1998 von Horst Schwab geschaffen und zeigt das „Kuseler Kreuz“, ein gebogenes Kreuz mit Pflanzenranke am Stamm vor einer stilisierten Landschaft in braun und blau mit einem weißen Feld oben – das einzige Kunstwerk im Kirchenraum. Dieser ist „schlicht, einfach und gut protestantisch“, beschreibt der Pfarrer, dem dies sehr entgegenkommt, denn für ihn steht die Verkündigung des Wortes im Zentrum – ohne Ablenkung durch Kunstwerke und Prunk.

Info